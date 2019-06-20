محكمة تركية تصدر 24 حكما بالسجن مدى الحياة في حق "قادة" الانقلاب الفاشل

قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016.

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وشمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وحوكم في الإجمال 224 شخصا بينهم حوالي 20 جنرالا سابقا، ويوجد من بين هؤلاء 176 حوكموا وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء، فيما صدرت أحكام في حق 13 آخرين غيابيا.

جدير بالذكر أن محاولة الانقلاب في ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 أدت إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا، إضافة إلى آلاف الجرحى.

وتلقي أنقرة باللوم في هذه المحاولة على حليف أردوغان السابق، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاما.

المصدر: أ ف ب