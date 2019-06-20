سيناتور جمهوري بارز: المنطقة تتجه نحو صدام مع إيران وعلى واشنطن وضع قائمة بالأهداف

حذر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام من أن الوقت يوشك على النفاد لتفادي النزاع مع إيران في الشرق الأوسط، داعيا البيت الأبيض للرد بقوة على أي حوادث جديدة في مضيق هرمز.

وذكر غراهام لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المنطقة تتجه نحو صراع بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة وباقي دول العالم، موضحا أن الوضع يزداد خطورة يوما تلو آخر، ورفع طهران وتائر تطوير برنامجها النووي يشكل خطرا على تل أبيب.

وشدد على ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن إسرائيل ستجد نفسها في "عالم من الألم" إذا رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة تكفي لتصنيع قنبلة نووية.

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وقال: "إذا فعلوا ما توعدوا به، فإنني أعرف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جيدا، وهو لن يجلس جانبا ويسمح بتحضير محرقة ثانية... لن يحصل ذلك".

وأعرب غراهام عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمنع الإيرانيين من الحصول على السلاح النووي واستهداف إمدادات النفط والبنى التحتية النفطية في دول أخرى، قائلا إن ترامب "اكتفى من إيران"، غير أنه لا يريد الحرب، لكن "فرص الحيلولة دون ذلك تنفد".

وحث السيناتور المؤثر إدارة ترامب على إعداد "قائمة بالأهداف" لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، إذا شكلت أنشطتها خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

المصدر: "فوكس نيوز" + "سي إن إن"