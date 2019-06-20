بومبيو: يجب محاكمة جميع المتورطين في إسقاط الطائرة الماليزية

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان فريق التحقيق المشترك عن أسماء متهمين بقضية إسقاط "بوينغ" الماليزية في أجواء أوكرانيا عام 2014، ودعا موسكو لضمان مثولهم أمام القضاء.

وقال بومبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكي أمس الأربعاء: "جميع المتهمين كانوا أفرادا في القوات التي تقودها روسيا في شرق أوكرانيا. ندعو روسيا لاحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2166 والالتزام به، وضمان محاكمة جميع المتهمين الموجودين حاليا في روسيا".

ووصف بومبيو قرار كشف فريق التحقيق المشترك عن أسماء 4 متهمين بأنه "محطة مهمة في مسيرة البحث عن الحقيقة"، وقال: "لا نزال واثقين بالكفاءة المهنية لنظام العدالة الجنائية الهولندية وقدرتها على ملاحقة المسؤولين (عن الجريمة) بطريقة منصفة وعادلة".

وأضاف: "نبدي تأييدنا الكامل لجهود السلطات الهولندية وفريق التحقيق المشترك في إجراء تحقيق جنائي مستقل تحت قيادة هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا".

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وكان فريق التحقيق المشترك قد أعلن أمس الأربعاء أسماء 4 من المتهمين بتورطهم في إسقاط "بوينغ الماليزية"، وهم ثلاثة مواطنين روس، بينهم إيغور غيركين (ستريلكوف) وزير الدفاع الأسبق في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، ومواطن أوكراني يقيم في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا الخارجة عن سيطرة كييف.

من جانبها، رفضت روسيا اتهام فريق التحقيق المشترك لعسكريين روس بالتورط في الكارثة ووصفت الاتهام بالمؤسف وأنه لا يستند إلى أي أساس، مضيفة أن فريق التحقيق المشترك يواصل تجاهل المعلومات التي يقدمها حول القضية الجانب الروسي، ويعتمد على مصادر تثير شكوكا كثيرة بشأن مدى مصداقيتها.

وأشارت موسكو إلى أن هذه المواقف، إضافة إلى إقصاء روسيا عن التحقيق، تؤكد المخاوف من اتسام التحقيق بالانحياز وأحادية الموقف.

وجددت موسكو استعدادها لتقديم كل أنواع المساهمة لكشف حقيقة تحطم الطائرة الماليزية ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة.

وكانت طائرة "بوينغ-777" الماليزية MH17 قد أسقطت في 17 يوليو 2014 في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، وسط المواجهات العسكرية بين الجيش الأوكراني ومقاتلي جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها معظمهم هولنديون.

المصدر: وكالات