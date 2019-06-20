اختلفت الروايتان الأمريكية والإيرانية حول مكان ونوع الطائرة الأمريكية المسيرة التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها فجر اليوم فوق إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان، مشيرا إلى أنه تم إسقاط الطائرة بعد أن اخترقت مجال إيران الجوي.

وكالة تسنيم الإيرانية

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا توضح المنطقة التي قالت إن الطائرة أسقطت فيها في منطقة كوه مبارك، وهي إحدى مدن محافظة هرمزكان جنوب البلاد وتقع هذه المدينة في القسم الصحراوي من منطقة جاسك على ضفة بحر عمان.

بينما نفى الجيش الأمريكي اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان: "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

فيما أكد مسؤول أمريكي آخر لـ"رويترز" أن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز MQ-4C Triton، وأنه تم إسقاطها بصاروخ أرض -جو إيراني في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز.

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وازداد مؤخرا التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في الخليج إثر هجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات، وناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

المصدر: RT