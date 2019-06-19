تركيا تدعو دول العالم للإصرار على التحقيق في مقتل خاشقجي   

دعت تركيا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للإصرار على تطبيق توصيات المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أن تقرير كالامارد بشأن مقتل خاشقجي يؤكد استنتاجات التحقيق، الذي أجرته الأجهزة المعنية للبلاد.

وشددت الوزارة على أن التقرير يظهر أن هذا القتل تم تنفيذه بتخطيط مسبق خرقا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، كما انتهك اتفاق فيينا حول العلاقات القنصلية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية التركية: "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية بشأن تحديد كل ملابسات قتل خاشقجي وضمان محاسبة كل المسؤولين عن ذلك. وندعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكذلك كل المؤسسات الدولية المعنية للإصرار على تطبيق هذه التوصيات".

وأصدرت كالامارد، في وقت سابق من اليوم، أول تقرير مستقل في مقتل خاشقجي، موضحة أنه قتل بعد دخوله إلى مبنى القنصلية وحقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخنق حتى فاضت روحه، فيما اعتبرت أن هذه العملية جريمة "متعمدة والسعودية مسؤولة عنها".

وأشارت كالامارد، إلى "وجود أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد السعودي"، الأمير محمد بن سلمان، وذلك تزامنا مع اتهام تركيا للسعودية بالسعي إلى التستر على هذه الجريمة.

المصدر: RT