اليونان: نشاط تركيا في منطقة قبرص الاقتصادية غير قانوني

قال وزير الخارجية اليوناني، يورغوس كاترونغالوس، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمني القومي الأمريكي جون بولتون، إن نشاط تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص، غير شرعي.

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وذكرت الخارجية اليونانية في بيان، أن كاترونغالوس بولتون "بحث قضايا الأمن ذات الاهتمام المشترك".

وطرح وزير الخارجية اليوناني على بولتون، مسألة "نشاطات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وضرورة تعزيز الدعوة الواضحة للمجتمع الدولي إلى وقفها".

وفي حديث صحفي، أورد مصدر أوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيكلفون المفوضية الأوروبية، خلال قمة الاتحاد التي تعقد في بروكسل غدا الخميس، بإعداد وعرض الإجراءات المزمع اتخاذها ضد تركيا ردا على نشاطاتها غير الشرعية في منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة.

وتنقب تركيا عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص في شرق مياه البحر الأبيض المتوسط. وأرسلت أنقرة التي ترفض الاعتراف بحدود منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة، سفينة التنقيب "فاتح" إلى مياه المنطقة، معلنة أن أعمال التنقيب ستستمر حتى يوم 3 سبتمبر.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده للدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك القاطنين في الجزء الشمالي من الجزيرة، بما في ذلك بقوة السلاح إذا لزم الأمر.

كما أعلنت أنقرة إرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة يوم الخميس، بمرافقة سفن حربية، فيما أصدرت سلطات قبرص مذكرة اعتقال لطاقم سفينة "فاتح".

المصدر: تاس





