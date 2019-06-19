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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية
Reuters Brian Snyder
وزارة الخزانة الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة ائتمانية روسية، اتهمتها بالتعاون مع كوريا الشمالية.

وتتهم السلطات الأمريكية شركة "الجمعية المالية الروسية" بفتح حسابات لشركة يسيطر عليها بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، الذي سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات عليه وعلى محافظه.

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وقالت نائبة وزير الخزانة الأمريكي سيغال مانديلكر في بيان لها بهذا الصدد إن "الخزانة تواصل دعم العقوبات الأمريكية والأممية ضد أفراد وكيانات في روسيا وأمكان أخرى، يسهلون التجارة غير الشرعية مع كوريا الشمالية".

وتواصل الإدارة الأمريكية ضغوطها على كوريا الشمالية وسط مساع للتوصل إلى اتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات

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