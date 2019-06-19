كوريا الجنوبية تسعى لعقد القمة مع كيم قبل زيارة ترامب

أعلن مبعوث كوري جنوبي عن ضرورة عقد لقاء القمة بين الكوريتين قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسيؤول.

وقال المبعوث الخاص الكوري الجنوبي لشؤون كوريا الشمالية لي دو هون في كلمة أمام المجلس الأطلسي في واشنطن، اليوم الأربعاء: "أدعو كوريا الشمالية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس مون جاي إن، الاستثنائية لعقد قمة بين الكوريتين، إن كان ممكنا قبل زيارة الرئيس ترامب لكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل".

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون أثناء الفعاليات ذاتها، أن واشنطن وبيونغ يانغ تدركان الحاجة إلى إبداء المرونة في موقفيهما من استمرار المفاوضات حول الملف النووي لكوريا الشمالية.

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وتعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا المشالية بشأن القضية النووية بعد القمة الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

وأكد مسؤولون أمريكيون خلال الأسابيع الأخيرة أن الجهود الدبلوماسية في هذا المجال قد تستأنف، دون أن يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن تلقي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي وصفها بـ"الرائعة".

المصدر: رويترز