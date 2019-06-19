الجيش الأمريكي: اللغم الذي استهدف ناقلة النفط اليابانية شبيه بالألغام الإيرانية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات توصلت إلى أن شظايا الألغام، التي استهدفت ناقلة نفط يابانية الأسبوع الماضي في خليج عمان، مشابهة للألغام الإيرانية.

وأوضح الجيش في تقريره أن اللغم البحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وقد ثبت على هيكل ناقلة النفط الخارجي فوق المياه.

وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، شان كيدو، في تصريح صحفي إن المعلومات البيومترية التي جمعت حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم.

وقد حملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، في وقت سابق، إيران المسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، الأسبوع الماضي.

من جانبها رفضت إيران الاتهامات الأمريكية باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، ودانت ذلك بأشد العبارات، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات