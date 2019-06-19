وزير الخارجية التركي: ندعم توصيات الأمم المتحدة بشأن ملابسات جريمة مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين
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أعلنت تركيا دعمها لتوصيات المحققة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير أصدرته كالامارد حول هذه القضية: "ندعم بقوة توصيات الأمم المتحدة بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".
يتبع ..
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