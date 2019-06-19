مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض مرسوما رئاسيا يسمح بحيازة الأسلحة

رفض مجلس الشيوخ البرازيلي مرسوما وقعه رئيس البلاد، جايير بولسونارو، الشهر الماضي، ويهدف إلى تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة داخل البلاد.

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ويسمح المرسوم للمحامين وسائقي الشاحنات وشرطة المرور والحراس في القطاع الخاص، إلى جانب جميع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وحتى الصحفيين الذين يحققون في أخبار إجرامية، يسمح لهذه الفئات بحيازة الأسلحة النارية الخفيفة.

كما أقرت الوثيقة الرئاسية زيادة في عدد الخراطيش التي يمكن شراؤها كل سنة لتصل إلى 50 ألفا بعد أن كانت 50 فقط سابقا.

ووعد الرئيس البرازيلي أثناء حملته الانتخابية بتسهيل الشروط التي تسمح للمواطنين بالحصول على الأسلحة، بعد أن حد قانون صادر سنة 2003 من إمكانية اقتنائها.

يذكر أن قرار مجلس الشيوخ البرازيلي يبقى مؤقتا في انتظار مصادقة مجلس النواب الذي يمكنه الإبقاء على المرسوم، بفضل دعم جماعات الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة النارية التي لعبت دورا هاما في انتخاب بولسونارو.

ويقول معارضو المرسوم إن توسيع قائمة الأشخاص الذين يسمح لهم باقتناء الأسلحة هو آخر شيء تحتاجه البلاد.

يذكر أن البرازيل سجلت 64 ألف جريمة قتل بأسلحة نارية سنة 2017 وحدها.

المصدر: وكالات