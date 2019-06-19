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فرنسا وألمانيا لا تستبعدان "خطر اندلاع حرب في الخليج"

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فرنسا وألمانيا لا تستبعدان
Reuters
بوارج وحاملات طائرات تتجه الى الخليج-أرشيف
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أكد وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا أن بلديهما سيزيدان جهودهما من أجل خفض التوتر حيال إيران، لكن الوقت يمضي ولا يمكن استبعاد خطر اندلاع الحرب.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء خلال لقائه نظيره الألماني في باريس "إن باريس وبرلين تريدان توحيد مساعيهما من أجل إطلاق عملية وقف التصعيد"، وأضاف قائلا: "هناك وقت، ونأمل من جميع الأطراف إظهار المزيد من الهدوء. لا يزال هناك وقت ولكنه قليل".

بدوره، أعاد الوزير الألماني التأكيد على أن "خطر اندلاع حرب في الخليج غير مستبعد".

وكان ماس زار طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت تتكثف فيه الجهود الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران. 

المصدر: رويترز

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