روحاني: الأمريكيون انهزموا أمامنا والاتفاق النووي معنا كان أفضل وسيلة لتبديد خوفهم من سلاحنا النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأمريكيين اعترفوا بهزيمتهم أمام بلاده خلال لقاءاتهم مع مسؤولي الدول الأخرى، مؤكدا أن إدارة ترامب غير قادرة على إخضاع طهران.

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وأكد روحاني خلال اجتماع حكومي اليوم التزام بلاده بالاتفاق النووي، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة الستين يوما، كما عبر عن استعداده للعدول عن تقليص الالتزامات، في حال نفذت أوروبا تعهداتها في الاتفاق النووي.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن تقليص بلاده لالتزاماتها النووية "لا ينتهك القانون الدولي، ويأتي ضمن المادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي".

كما ندد بالإجراءات الأمريكية ضد بلاده، واصفا إياها بـ "الجريمة ضد الإنسانية"، مذكرا بأن الاتفاق النووي كان أفضل وسيلة لإزالة مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك بلاده لأسلحة نووية.

وفي حديثه عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلات النفط، أكد روحاني أنه "ردة فعل تستهدف علاقاتنا الجيدة مع اليابان والصين"، مضيفا أن هذا الهجوم جاء "لعلة سياسية لم يصدقها أحد سوى أمريكا وبريطانيا ودولتين صغيرتين في المنطقة".

وشدد روحاني على أن قوات بلاده البحرية "توفر الأمن في بحر عمان ومضيق هرمز وطرق الإمدادات في مواجهة الإرهاب"، رافضا أي لوم يوجه إلى طهران.

المصدر: RT