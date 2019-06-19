طهران تسعى لدفع واشنطن للتخلي عن العقوبات عبر خطوات "استفزازية" ضد إسرائيل

قالت مصادر استخباراتية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "إيران ستقوم قريبا بخطوات استفزازية ضد إسرائيل، في محاولة منها لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية، لم تسمها، أن إيران تسعى من خلال ذلك إلى حمل الإدارة الأمريكية على النظر في العقوبات الشديدة التي فرضتها على طهران وتسببت في أزمة اقتصادية خطيرة.

وأكدت "هآرتس" أن تلك المصادر الاستخباراتية لم تحدد طبيعة تلك الأفعال التي تعتزم إيران القيام بها.

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يأتي هذا بعد مقابلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجلة "تايم" الأمريكية قال فيها إنه سيفكر في استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط وتدفقها من منطقة الخليج.

وأضاف ترامب أنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ توليه زمام الحكم.

المصدر: معا