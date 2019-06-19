قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمريكيون قلقون ولا يستطيعون حماية إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط باتت تتخبط، وإن الأمريكيين قلقون وغير قادرين على حماية إسرائيل.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية، أن الأمريكيين باتوا يزورون العراق ليلا، بينما كانوا يخططون لإيجاد نظام سياسي مطيع لهم في العراق.

ونفى سلامي صحة التقارير التي تتهم إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأوضح أن الولايات المتحدة باتت غير قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وهو ما تسبب بهزيمتها في المنطقة"، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين "اعتادوا على تلفيق الأكاذيب وبات الكذب فعلا يوميا لهم".

المصدر: RT