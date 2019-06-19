إيران لن تمدد مهلة الـ60 يوما التي منحتها للاتحاد الأوروبي لخفض التزامها بالاتفاق النووي

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء إنها لن تمدد مهلة الـ60 يوما، لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، عباس كمالوندي، أن "مهلة الستين يوما غير قابلة للتمديد وسننفذ الخطوة التالية".

وكانت طهران قد أمهلت يوم 8 مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وهذا يعني أنه بانتهاء مدة المهلة ستقوم إيران بتخفيض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغض النظر عن خروج الولايات المتحدة منه.

المصدر: RT