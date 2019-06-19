نواب أمريكيون لترامب: لم نعلن الحرب على إيران فلماذا ترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط؟..

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بتوضيح دوافع إرسال البنتاغون ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، منوهين بأن الكونغرس لم يعلن الحرب على إيران.

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ووجه السيناتوران الديمقراطي، تيم كين، والجمهوري، مايك لي، رسالة إلى ترامب يستفسران فيها عن سبب إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط. وتم نشر هذه الرسالة فى موقع السيناتور، تيم كيم، على الإنترنت.

وتساءل النائبان في الرسالة: "أين ترسل هؤلاء الجنود؟ ما هي مهمتهم؟ هل سيفعلون شيئا إلى جانب ضمان أمن القوات العراقية وحماية حرية الملاحة في المياه الدولية؟ هل سيضغطون على إيران؟".

وأضافا: "نشعر بقلق كون تعزيز الإجراءات من الجانبين ستؤدي إلى نزاع غير ضروري، ولنؤكد، في الوقت نفسه، على أهمية الخطر المحدق. إن الكونغرس لم يمنح حتى الآن إذنا للحرب مع إيران، ولا يوجد أمر قانوني يسمح للولايات المتحدة بالقيام بأعمال عدائية ضد إيران".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق إن بلاده على أهبة الاستعداد للتعامل مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن إرسال نحو 1000 عسكري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لمواجهة "الخطر الإيراني" في المنطقة.

وفي الفترة الأخيرة ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب إعلان طهران أنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي، الذي أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه.

كما اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري.

المصدر: سبوتنيك