لأول مرة.. إسرائيل تقحم "إف-35" في مناورات على الجبهة الشمالية

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن إجراء مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة القتال في جبهات عدة، باستخدام مقاتلات حديثة من طراز "إف. 35" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، إن "التركيز في المناورات يتم على الجبهة الشمالية، وذلك بهدف تحسين الجاهزية والاستعداد لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة".

وأضاف أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "سلاح الجو يجري تمرينا واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة".

#صور لأول مرة يتم التدرب على حرب واستخدام طائرة f-35 الحربية والتي تعزز قدرات سلاح الجو وتساهم في الحرب متعددة الجبهات.نملك هذه الطائرة لهذه الغايات- هذه هي الطائرة الحربية الأكثر تقدمًا. هذه الطائرة تمكننا من استهداف العدو في أوقات قصيرة والعمل بشكل متواصل في مواجهة التهديدات pic.twitter.com/92FLhca6Oa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 18 июня 2019 г.

وأضاف البيان أن "التمرين يحاكي قتالا متعدد الجبهات، ومناورة واسعة متعددة الأذرع، بهدف تحسين جاهزية واستعداد سلاح الجو، لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة على جبهات متنوعة، والتي تشمل تنفيذ ضربات عدة في أوقات قصيرة، بالإضافة إلى مساندة القوات البرية".

وقال ضابط كبير في سلاح الجو إن "كل سلاح الجو في الجو. المطلوب من الجميع اتخاذ قرارات في وقت الحقيقة، كالتي نواجهها في حالة الحرب"، مضيفا أنه "للمرة الأولى يتم التدرب على استخدام طائرة "إف-35" الحربية التي تعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي وتسهم في الحرب متعددة الجبهات".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في التاسع من يونيو الجاري إنهاء مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي "حزب الله".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا مستمرا، وأعلنت إسرائيل مؤخرا أنها اكتشفت عددا من الأنفاق الهجومية لحزب الله، ودمرتها، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن التطورات الأخيرة تنذر باحتمال "تصعيد مفاجئ" عند الحدود.

المصدر: RT