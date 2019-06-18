الصين تحذر من "جحيم" في الشرق الأوسط جراء التصعيد بين واشنطن وطهران

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، العالم يوم الثلاثاء من فتح "أبواب الجحيم" في الشرق الأوسط، داعيا إيران لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف الوزير الصيني، في تصريحات أدلى بها في بكين بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن على الولايات المتحدة ألا تستخدم "الضغط المبالغ فيه" عند تسوية الأمور مع إيران.

وقال للصحفيين إن الصين "قلقة جدا بالقطع" إزاء الوضع في الخليج ومع إيران، ودعا كل الأطراف إلى تهدئة التوتر وتجنب الاشتباك.

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وتابع وانغ قائلا: "ندعو كل الأطراف إلى مواصلة الاحتكام للعقل والتحلي بضبط النفس وعدم الإقدام على أي تصرفات تصعيدية تثير توترات إقليمية وعدم فتح أبواب الجحيم"، داعيا الأمريكيين إلى "تغيير أساليب الضغط المبالغ فيها التي يتبعونها".

وقال "لا أساس في القانون الدولي لأي سلوك أحادي الجانب. فذلك لن يحل المشكلة بل سيثير أزمة أكبر".

وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران هو السبيل الناجع الوحيد لحل القضية النووية، وحث إيران على التحلي بالحكمة.

وقال "نتفهم أن الأطراف المعنية ربما تكون لديها مخاوف مختلفة، لكن ينبغي قبل أي شيء تنفيذ الاتفاق النووي الشامل على النحو الصحيح.. ونأمل في أن تتوخى إيران الحذر عند صنع القرار وألا تتخلى ببساطة عن هذا الاتفاق".