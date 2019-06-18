أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إطلاق صافرات إنذار بشكل خاطئ، على الحدود مع لبنان، صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال أدرعي، في تغريدة أولى على "تويتر"، "إن الجيش أطلق صافرات الإنذار في بلدة ديشون في الجليل، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وعاد بعد ساعة وكتب في تغريدة ثانية "إن إطلاق الصافرات ناتج عن إنذار كاذب".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في بلدة ديشون في #الجليل فالحديث يدور عن إنذار كاذب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 18 июня 2019 г.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في التاسع من يونيو الجاري إنهاء مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي "حزب الله".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا مستمرا، حيث أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها اكتشفت عددا من الأنفاق الهجومية لحزب الله، ودمرتها، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن التطورات الأخيرة تنذر باحتمال "تصعيد مفاجئ" عند الحدود.

وكانت طائرة مسيرة لبنانية اخترقت منذ قرابة أسبوعين، الأجواء الإسرائيلية وعادت إلى لبنان، من دون إمكانية إسقاطها، بحسب موقع "إندبندنت عربية"، الذي أشار إلى أن إسرائيل باشرت التحقيقات للتأكد من احتمالية أن تكون الطائرة قد صورت أماكن استراتيجية هامة أو رصدت تحركات عسكرية.

المصدر: وكالات