الكرملين يدعو لضبط النفس على خلفية خطط واشنطن تعزيز قواتها بالشرق الأوسط للضغط على إيران

دعا الكرملين جميع الأطراف إلى ضبط النفس، على خلفية الخطط الأمريكية لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين: "بالتأكيد، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس. وبالطبع، ونفضل ألا نرى أي خطوات يمكن أن تحدث توترات إضافية في منطقة ليست هادئة بالفعل".

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين ينطلق من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيشكيك، ويرى أن طهران ستظل ملتزمة بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعربت الخارجية الروسية اليوم أيضا عن قلقها من خطط الولايات المتحدة لزيادة تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، معتبرة أن ذلك يزيد من مخاطر الصدام في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إننا "نشهد منذ فترة زمنية طويلة المحاولات الأمريكية المستمرة لزيادة الضغوطات النفسية والاقتصادية والعسكرية على إيران. وأعتقد أن مثل هذه الممارسات مستفزة، ولا يمكن تقييمها إلا كنهج متعمد يهدف إلى التمهيد لنشوب حرب".

المصدر: سبوتنيك