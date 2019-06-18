روحاني: واشنطن لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا.

وأضاف روحاني أن الولايات المتحدة لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم، مشيرا إلى طهران تواجه رجال سياسة قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصارا لإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقات الدولية.

المصدر: RT