اليابان تعبر عن قلقها من إرسال واشنطن 1000 عسكري إضافي من جنودها إلى الشرق الأوسط

عبرت اليابان عن قلقها من خطط الولايات المتحدة إرسال ألف عسكري إضافي من قواتها إلى منطقة الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن تصريح لياسوتوسي نيسيمورا، نائب الأمين العام للحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "يثير تصعيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط قلقا عميقا لدينا".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، في وقت سابق عن إرسال ألف عسكري أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، مشيرا أن ذلك لا يهدف إلى تصعيد المواجهة مع إيران، بل حماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، بدون تقديم أدلة ملموسة. من جهتها أعلنت طهران أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماما.

المصدر: وكالة كيودو اليابانية