وزير خارجية بريطانيا يدعم تصريحات ترامب المهينة لعمدة لندن "150%"!

في خطوة مفاجئة، أبدى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن دعمه الكامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هجومه الشديد على عمدة لندن صادق خان.

وجاء هذا التعليق على الرغم من موجة الانتقادات التي أثارتها في المملكة المتحدة تصريحات ترامب الأخيرة التي وصف فيها أول رئيس مسلم لبلدية لندن بأنه "عار وطني وكارثة" واستخدم عبارة "لندنستان"، منتقدا ارتفاع مستوى الجريمة في العاصمة في السنوات الأخيرة، وذلك مستشهدا بتغريدة للصحفية البريطانية المثيرة للجدل بسبب مواقفها اليمينية كيتي هوبكنز.

وقال هانت، وهو بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين: "لدى الرئيس ترامب أسلوبه الشخصي ولن أستخدم ذلك الكلام، لكن ثمة حالة هائلة من خيبة الأمل إزاء عمدة للندن فشل تماما في التعامل مع هجمات الطعن وأمضى وقت أكبر على السياسة مما على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمن اللندنيين".

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أنه "موافق 150%" مع ترامب في هذا الموضوع.

وأعرب مجلس مسلمي بريطانيا عن اشمئزازه إزاء هذه التعليقات متهما وزير الخارجية بدعم الإسلاموفوبيا، إذ شدد المتحدث باسم المجلس، مقداد فيرسي، في "تويتر" على ضرورة خروج هانت من السباق من أجل كرسي رئيس الوزراء.

وتعود الخصومة بين ترامب وصادق خان لفترة طويلة ماضية. وكان خان انتقد مساعي ترامب لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، بينما وبخ ترامب رئيس البلدية على تعامله مع الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 11 شخصا على جسر في لندن عام 2017.

المصدر: إندبندنت