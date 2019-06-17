أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان مع حلف الناتو ودول أخرى، بما فيها الصين ودول خليجية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الاثنين إن بومبيو أجرى خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية اتصالات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين اتصل بهم بومبيو عضو في المكتب السياسي الصيني ووزراء خارجية بريطانيا والكويت والإمارات وقطر سنغافورة وكوريا الجنوبية.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري، وكذلك 4 ناقلات نفط قرب السواحل الإماراتية في الشهر الماضي.

ورفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها، مشيرا إلى أن حوادث استهداف ناقلات النفط تدل على ضرورة الحوار بين دول المنطقة.

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وبشأن تلميح إيران إلى إمكانية زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب اعتبارا من الـ8 يوليو المقبل، قالت أورتاغوس إن واشنطن "لم تتفاجأ بهذا الإعلان"، معتبرة ذلك جزءا من "التوجه المستمر في سلوكهم منذ 40 سنة".

وأشارت المتحدثة إلى أن مواصلة إيران العمل على برنامجها الصاروخي وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز تمثل "خطرا ليس للاتفاق النووي فحسب، بل وللقواعد الدولية أيضا".

وأضافت: "لا ينبغي لنا أن نرضخ للابتزاز النووي".

يذكر أن طهران أعلنت يوم 8 مايو الماضي، (بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية)، عن تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق اعتبارا من 8 يوليو المقبل في حال "عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها" تجاه إيران بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: نوفوستي