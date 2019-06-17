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الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "كوماندوز"

أخبار العالم

الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات
Reuters
الجيش التركي - أرشيف -
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أرسل الجيش التركي، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية تتشكل من قوات وحدات خاصة "كوماندوز" على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن مدرعات عسكرية نقلت قوات "الكوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية، وسط تدابير أمنية مشددة.

وذكرت الوكالة أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة عند الحدود مع سوريا.

المصدر: وكالة "الأناضول"

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