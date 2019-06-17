 
مباشر

تركيا تعرض مقاتلة بـ"مستوى إف 35 الأمريكية"

أخبار العالم

تركيا تعرض مقاتلة بـ
@TUSAS_TR
تركيا تعرض مجسم مقاتلتها المحلية في معرض باريس للطيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzzc

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، أنها بصدد إنتاج مقاتلة تركية "ستكون الأفضل في القارة الأوروبية وبمستوى مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وعرضت الشركة مجسم للمقاتلة، لأول مرة، في معرض باريس للطيران الذي يعد واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الصناعات الجوية والطيران.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، قال تمل كوتيل، المدير العام لشركة توساش، إن أول تحليق للمقاتلة سيكون في عام 2025، لافتا إلى أنها من الجيل الخامس. 

المصدر: وكالة "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متاجر في آسيا تتجه لأوراق الموز عوضا عن البلاستيك