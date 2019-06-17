شمخاني: طهران اعتقلت عملاء لـCIA بعد تبادل معلومات مع حلفائها

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران فككت شبكة تجسس إلكتروني، بعدما تبادلت معلومات مع حلفائها، واعتقلت عددا من عملاء الـCIA.

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وقال شمخاني، في سياق آخر، إن إيران مسؤولة عن أمن الخليج ومضيق هرمز، داعيا إلى إنهاء وجود الأمريكيين في المنطقة.

وأضاف أن "إيران أكدت مرارا أنها الضامنة لأمن الخليج ومضيق هرمز، داعيا الولايات المتحدة إلى إنهاء وجود قواتها في المنطقة، لأنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار".

وتابع شمخاني القول إن الأمريكيين لم يسعوا يوما إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي لا يحق لهم أن يتحدثوا عن أمن شعوب المنطقة ودولها.

كلام شمخاني جاء مع تصاعد التوتر، إثر الهجوم على ناقلتي النفط الأسبوع الماضي في خليج عمان.

المصدر: RT+ رويترز