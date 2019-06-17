موغيريني تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في الخليج بعد استهداف الناقلتين

دعت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أعقاب استهداف الناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وحثت موغيريني اليوم الاثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، جميع الأطراف على التهدئة على خلفية الحادث الذي أثار مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع شامل في المنطقة، قائلة: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وأعتقد أن الكلام بالغ الحكمة يأتي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما يقول إن العالم ليس قادرا على تحمل نزاع جديد".

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وأدان الوزراء الأوروبيون أثناء الاجتماع الهجوم الذي وقع الخميس الماضي في خليج عمان، متخذين في الوقت نفسه موقفا متحفظا إزاء الاتهامات التي سرعان ما وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إيران بهذا الشأن، وأعربوا عن تطلعهم إلى الحصول على مزيد من الحقائق حول الحادث الخطير.

المصدر: فرانس برس + إندبندنت