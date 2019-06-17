 
مباشر

موغيريني تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في الخليج بعد استهداف الناقلتين

أخبار العالم

موغيريني تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في الخليج بعد استهداف الناقلتين
Reuters Piroschka van de Wouw
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzyk

دعت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أعقاب استهداف الناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وحثت موغيريني اليوم الاثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، جميع الأطراف على التهدئة على خلفية الحادث الذي أثار مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع شامل في المنطقة، قائلة: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وأعتقد أن الكلام بالغ الحكمة يأتي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما يقول إن العالم ليس قادرا على تحمل نزاع جديد".

إقرأ المزيد
ألمانيا: لم نتوصل لحد الآن لتحديد من هاجم ناقلتي النفط في بحر عمان
ألمانيا: لم نتوصل لحد الآن لتحديد من هاجم ناقلتي النفط في بحر عمان

وأدان الوزراء الأوروبيون أثناء الاجتماع الهجوم الذي وقع الخميس الماضي في خليج عمان، متخذين في الوقت نفسه موقفا متحفظا إزاء الاتهامات التي سرعان ما وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إيران بهذا الشأن، وأعربوا عن تطلعهم إلى الحصول على مزيد من الحقائق حول الحادث الخطير.

المصدر: فرانس برس + إندبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متاجر في آسيا تتجه لأوراق الموز عوضا عن البلاستيك