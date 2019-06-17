باقري: في حال قررت طهران إغلاق مضيق هرمز فستقوم بذلك بشكل علني

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده في حال قررت إغلاق مضيق هرمز، فسوف تفعل ذلك على الملأ.

وأضاف باقري: "فيما يتعلق بالأحداث الجديدة في الخليج الفارسي، إذا قررت إيران منع تصدير النفط عبر مضيق هرمز، فإنها قوية عسكريا بما فيه الكفاية للقيام بذلك بشكل كامل وعلني".

وأضاف باقري، "لو كان تفجير ناقلتي النفط في خليج عمان من فعل إيران لأعلنا عن ذلك صراحة".

واعتبر باقري أن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان "عمل مضحك لا قيمة له ويهدف لتغيير مسار المقاومة".

المصدر: رويترز، RT