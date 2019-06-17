طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، مغادرة المكتب البيضاوي خلال مقابلة له.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، طلب ترامب من مولفاني مغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة كان الرئيس يجريها مع إحدى القنوات التلفزيونية.

وخلال المقابلة ترامب مع شبكة "ABC" وعند سؤاله عن القوانين الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال، الأمر الذي دعا ترامب لطلب مغادرته للمكتب، قائلا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة. لا يمكنك ذلك. لا يمكنك السعال هنا".

Main reason I don’t work in Trump’s White House is because of my asthma. I cough all the time and Trump won’t abide coughing. pic.twitter.com/eLIakS9VqN — Matt Bevan 🎙 (@MatthewBevan) 17 июня 2019 г.

المصدر: فوكس نيوز