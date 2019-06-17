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ترامب يطرد مسؤولا من المكتب البيضاوي بسبب سعاله

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ترامب يطرد مسؤولا من المكتب البيضاوي بسبب سعاله
Reuters
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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، مغادرة المكتب البيضاوي خلال مقابلة له.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، طلب ترامب من مولفاني مغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة كان الرئيس يجريها مع إحدى القنوات التلفزيونية.

وخلال المقابلة ترامب مع شبكة "ABC" وعند سؤاله عن القوانين الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال، الأمر الذي دعا ترامب لطلب مغادرته للمكتب، قائلا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة. لا يمكنك ذلك. لا يمكنك السعال هنا".

 المصدر: فوكس نيوز

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