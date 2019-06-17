"الغارديان": بريطانيا وروسيا تبحثان عقد لقاء بين بوتين وماي في اليابان

كشفت صحيفة بريطانية أن لندن وموسكو تبحثان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسة الوزراء تيريزا ماي على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان، بهدف محاولة تحسين العلاقات.

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وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أنه لن يتم عقد اجتماع بين الزعيمين ما لم يكن الطرفان واثقين من أنه سيكون مثمرا وأن أجندة مشتركة ستكون قابلة للتحقيق، مشيرة إلى أن هذا الحدث الدولي إن تم سيكون آخر ما في أجندة تيريزا ماي في مهامها كرئيسة وزراء بريطانيا.

وتساءلت الصحيفة فيما إذا كان بوتين يفضل فتح صفحة جديدة من العلاقات مع بريطانيا بقدوم رئيس وزراء جديد في لندن.

وتابعت الصحيفة "إذا تم عقد الاجتماع، فسيكون هذا أول اجتماع على هذا المستوى بعد حادثة تسميم، ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية، في مارس العام الماضي، وما رافقها من طرد عدد من الدبلوماسيين من البلدين، والذي أدخل علاقاتهما في حالة جمود.

ولفتت "الغارديان" إلى أن لندن لا تتوقع من روسيا تحمل المسؤولية عن حادثة سكريبال، لكن الاعتراف من قبل الجانب الروسي بأن مثل هذه الحوادث يجب أن لا تتكرر أو تحدث قد يكون كافيا لإخراج العلاقات الروسية البريطانية من حالة "الجمود العميق".

وختمت الصحيفة أن "بريطانيا بحاجة إلى اليقين من أن روسيا قد استخلصت الاستنتاجات الصحيحة من هذا الموضوع".

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المصدر: الغارديان