باريس توجه الاتهام رسميا لـ"جهادي" فرنسي وزوجتيه أبعدوا من تركيا

أعلن مصدر قضائي أن قاضي مكافحة الإرهاب في باريس وجه الاتهام رسميا إلى "جهادي" فرنسي وزوجتيه يشتبه بأنهم أقاموا في سوريا، بعدما سلمتهم تركيا مع أبنائهم التسعة إلى السلطات الفرنسية.

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ويشتبه بأن 3 بالغين، هم رجل في الخامسة والثلاثين وامرأتان إحداهما تبلغ من العمر 36 عاما، أقاموا في أراض احتلتها تنظيمات إرهابية في 2013 و2014.

وأوقفتهم الإدارة العام للأمن الداخلي عند وصولهم إلى فرنسا يوم الثلاثاء، ثم مثلوا أمام قاض للتحقيق بتهمة "المشاركة في منظمة إرهابية إجرامية". وتم توقيف الرجل والإفراج عن السيدتين، مع فرض المراقبة القضائية عليهما.

وعند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، وضعت نيابة بوبيني الأطفال تحت الإشراف وتولت إدارة مساعدة الأطفال في الوزارة الاهتمام بهم.

وتندرج عملية تسليم "الجهاديين" الثلاثة والأطفال في إطار إجراءات استعادة الأطفال من المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا.

وكان مصدر قضائي ذكر أن الرجل والمرأة البالغة 36 عاما ذهبا إلى العراق وسوريا مع أطفالهم الأوائل، وقد أنجبوا أطفالا آخرين هناك. وأنجبت المرأة الثانية أطفالا من الرجل نفسه بعد أن قدمت إلى المنطقة مع طفلها من زواج سابق.

المصدر: أ ف ب