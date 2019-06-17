 
مباشر

ترامب لنتنياهو: شكرا على اسمي في الجولان.. شرف كبير

أخبار العالم

ترامب لنتنياهو: شكرا على اسمي في الجولان.. شرف كبير
Reuters Jonathan Ernst
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzw0

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد إطلاق الأخير اسم ترامب على مستوطنة في الجولان السوري المحتل.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر": "شكرا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، هذا شرف كبير".

وجاء ذلك ردا على تدشين الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة احتفالية أقامتها في الجزء الذي تسيطر عليه من هضبة الجولان السورية، مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم ترامب، بعد اعتراف الأخير رسميا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. شاهد الدمار داخل مطار طرابلس الدولي