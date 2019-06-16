تسيبراس يلوح بعقوبات أوروبية ضد تركيا في حال مساسها بسيادة اليونان وقبرص

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا في حال انتهاكها لحقوق اليونان وقبرص السيادية.

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وفي أعقاب اجتماع طارئ للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع، قال تسيبراس إنه أجرى هذا الاجتماع على خلفية "استفزازات" تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص حيث تجري أنقرة أعمال التنقيب عن الغاز.

وقال تسيبراس في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة: "أول ما أريد قوله إن على جميع اليونانيين أن يشعروا بأنهم في مأمن تام. الاستفزاز التركي وانتهاك تركيا للقانون الدولي علامة ضعف لا قوة".

وتابع أن اليونان بلد قوي نجح مؤخرا في تشكيل ائتلافات وتحالفات دولية أقوى مما كان في السابق.

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وأضاف أن مواقف اليونان وقبرص تم تأكيدها بقرارات صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي، الذي يدين بصورة واضحة انتهاكات أنقرة للقانون الدولي.

وأورد تسيبراس أنه تحدث مع رئيس قبرص، نيكوس أناستاسياديس، لينسق معه خطوات البلدين الدبلوماسية في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحا أنهما اتفقا على بدء العمل على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، قرارات بهذا الشأن، بما فيها قرار فرض عقوبات على تركيا، "إذا ثبت أنها قامت بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وقال: "نريد توجيه رسالة مفادها أن على من ينتهك حقوق اليونان السيادية والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.. على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك".

وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن قيام بلاده بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا عزم أنقرة على الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في التصرف بموارد الجزيرة الطبيعية.

المصدر: نوفوستي