جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين، في مدينة ليون جنوب شرق البلاد.

وأصيب المهاجم، الذي كان أمام مستشفى دينييت العسكري (Desgenettes) في شرق المدينة، بجروح في الساق.

وذكرت مصادر بالشرطة، أن الواقعة قيد التحقيق، ولكن لم تتضح بعد هوية المهاجم أو دوافعه.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أنه جرى نقل المهاجم إلى المستشفى، وأكدت أن حالته ليست خطيرة.

المصدر: وكالات