البابا فرنسيس قلق إزاء التصعيد في منطقة الخليج

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء تصعيد التوتر في منطقة الخليج، داعيا دول العالم إلى دعم الحوار والسلام في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب خدمة قداس ترأسه في إحدى كنائس مدينة كاميرينو، الإيطالية التي زار فيها العوائل المتضررة من الزلزال المدمر في العام 2016، قال البابا فرنسيس: "أراقب بقلق تصاعد التوتر في الخليج. أناشد الجميع استخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط. وأجدد دعوتي إلى المجتمع الدولي لبذل قصارى جهده لدعم الحوار والسلام".

ويوم 13 يونيو، تعرضت ناقلتا النفط اليابانية Kokuka Courageous، والنرويجية Front Altair، لاعتداء غامض في مياه خليج عمان، تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات بين أفراد طاقميهما.

واتهمت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية وبريطانيا، إيران بالوقوف وراء الاعتداء، ما تنفيه طهران بصورة قاطعة. فيما حذرت موسكو من محاولات اتهام إيران قبل إجراء تحقيق دولي نزيه وموضوعي.

المصدر: نوفوستي