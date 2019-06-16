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بما في ذلك بالجولان.. الجيش الإسرائيلي يطلق مناورات واسعة النطاق في الشمال

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بما في ذلك بالجولان.. الجيش الإسرائيلي يطلق مناورات واسعة النطاق في الشمال
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطلق، اليوم الأحد، مناورات عسكرية واسعة النطاق ستستغرق خمسة أيام، لدعم مستوى جاهزية قواته في شمال البلاد .

وذكر الجيش أن المناورات تجري في مناطق أخدود وادي الأردن والجليل الأعلى ونهاريا وبحيرة طبريا والجولان، مشيرا إلى تنقلات عربات عسكرية ومقاتلات ومروحيات هجومية خلال فترة المناورات في البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المناورات تشمل إطلاق صافرات الإنذار في بعض قواعده العسكرية وتصاعد الدخان فوقها.

وذكر أن المناورات تنفذ ضمن إطار برنامج التدريب لعام 2019 بهدف ضمان الجاهزية القتالية لقواته في الشمال.

المصدر: هآرتس

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