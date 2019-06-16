فرنسا تؤكد رفضها إنشاء نظام الحصص للاجئين

أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، رفضه لفكرة إنشاء نظام حصص لاستقبال المهاجرين يستفيد منه طالبو اللجوء، لكنه أكد استعداده لمناقشة "أشكال أخرى من الهجرة الشرعية".

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وقال الوزير في حوار مع موقع "جورنال دو ديمونش" اليوم، إنه "فيما يخص اللجوء، يعتبر نظام الحصص مناقضا لالتزاماتنا الدولية، ولأخلاقي أنا شخصيا. يجب دراسة كل طلبات اللجوء، وهذا لا يعني بالضرورة قبولها".

وأضاف الوزير "مسألة تخصيص الحصص يمكن مناقشتها في إطار حوار حول أشكال أخرى من الهجرة الشرعية"، دون أن يحدد نوع الهجرة التي يمكن أن يشملها نظام الحصص (عائلية، أو اقتصادية، أو طلابية...).

وأكد كاستانير أن تقريرا أعده المجلس الدستوري سابقا حول تخصيص حصص للاجئين خلص إلى "استبعاد هذه الفكرة تماما".

وكان رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، أعلن يوم الأربعاء أن حكومته ستنظم "نقاشا برلمانيا كل سنة" حول سياسة اللجوء والهجرة، حيث سيحتضن البرلمان أول هذه النقاشات في شهر سبتمبر القادم.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية