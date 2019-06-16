لاريجاني: يصف دعوة بومبيو بـ"الأمر المثير للسخرية"

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إيران للرد دبلوماسيا على ما أسماها الإجراءات السياسية الأمريكية، أمر مثير للسخرية.

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وأضاف لاريجاني في تصريحات اليوم الأحد رد فيها على بومبيو في ظل توتر العلاقات بين البلدين: "هل العقوبات الأمريكية على طهران إجراء سياسي؟ هل انتهاك الاتفاق النووي وشن حرب اقتصادية على الشعب الإيراني إجراء سياسي؟".

وتابع مخاطبا بومبيو: "هل إجراءاتكم في فنزويلا ضد رئيس منتخب إجراء سياسي؟، هل تسليحكم للسعودية ضد الشعب اليمني المظلوم إجراء سياسي؟، هل دعمكم للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إجراء سياسي؟".

وأضاف لاريجاني أن الإدارة الأمريكية تدار من قبل عصابة سياسية لا تحسب حسابا لتداعيات أفعالها وأقوالها.

وأعلن أن الولايات المتحدة لجأت إلى تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان بعد أن فشلت في سياسة العقوبات، مضيفا أن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان مثير للشك، وهو إجراء مكمل للعقوبات الأمريكية على طهران، منوها بأن الولايات المتحدة صاحبة سوابق في تفجير ناقلات النفط قرب اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهم إيران بشن هجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، وأشار إلى أن استنتاجه يعتمد على معلومات استخباراتية، دون تقديم أي أدلة حقيقية.

المصدر: RT