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السفير البريطاني يعلق على حادثة استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية

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السفير البريطاني يعلق على حادثة استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية
AFP
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قال السفير البريطاني في طهران، روب ماكاري، إنه لم يُستدع من قبل الخارجية الإيرانية، وإنما هو من طلب اجتماعا عاجلا أمس مع الخارجية وتم قبول طلبه.

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وكتب السفير البريطاني في تغريدة تعليقا على تدوينة أخرى جاء فيها أن الخارجية الإيرانية استدعته، كتب: "مثير للدهشة.. لقد طلبت عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية أمس وتمت الموافقة عليه... لا "استدعاء"، بالطبع في حال استُدعيت رسميا، سأستجيب دائما، كما يفعل جميع السفراء".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أمس السبت بأن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لديها، روب ماكاري، على خلفية اتهام لندن لطهران بالوقوف وراء حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان لـ"تقديم توضيحات".

المصدر: RT

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