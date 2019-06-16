السفير البريطاني يعلق على حادثة استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية

قال السفير البريطاني في طهران، روب ماكاري، إنه لم يُستدع من قبل الخارجية الإيرانية، وإنما هو من طلب اجتماعا عاجلا أمس مع الخارجية وتم قبول طلبه.

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وكتب السفير البريطاني في تغريدة تعليقا على تدوينة أخرى جاء فيها أن الخارجية الإيرانية استدعته، كتب: "مثير للدهشة.. لقد طلبت عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية أمس وتمت الموافقة عليه... لا "استدعاء"، بالطبع في حال استُدعيت رسميا، سأستجيب دائما، كما يفعل جميع السفراء".

Interesting. And news to me. I asked for an urgent meeting with the Foreign Ministry yesterday and it was granted. No ‘summons’. Of course if formally summoned I would always respond, as would all Ambassadors. — Rob Macaire (@HMATehran) 16 июня 2019 г.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أمس السبت بأن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لديها، روب ماكاري، على خلفية اتهام لندن لطهران بالوقوف وراء حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان لـ"تقديم توضيحات".

المصدر: RT