 
مباشر
عاجل
رويترز عن الدفاع التركية: استهداف نقطة مراقبة في إدلب من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية

مقتل شخصين باصطدام طائرتين في الجو بنيوزيلندا

أخبار العالم

مقتل شخصين باصطدام طائرتين في الجو بنيوزيلندا
Reuters
نيوزيلندا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzrv

أكدت شرطة نيوزيلندا مصرع طيارين لطائرتين خفيفتين اصطدمتا ببعضهما البعض فوق مدينة ماسترتون.

إقرأ المزيد
شرطة نيوزيلندا تؤكد تحطم طائرة خفيفة ومقتل طيارها
شرطة نيوزيلندا تؤكد تحطم طائرة خفيفة ومقتل طيارها

وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الأحد: "يمكننا تأكيد مصرع شخصين جراء تحطم طائرتين خفيفتين اليوم الأحد في ماسترتون. وتعمل في مكان الحادث قوات الشرطة والخدمات الخاصة، كما تم قطع الحركة المرورية في الطرق القريبة".

وأضاف البيان أن التحقيق في ملابسات الحادث سيقوم به موظفو دائرة الطيران المدني لنيوزيلندا ولجنة التحقيق في حوادث النقل.

وتحطمت الطائرتان الخفيفتان في الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد بمدينة ماسترتون. وأسفر سقوطهما على الأرض عن اشتعال النيران فيهما.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إرهابي نيوزيلندا: أنا بريء!