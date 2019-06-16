انفجار إطارات طائرة وانزلاقها خارج المدرج في مطار أمريكي

انفجرت إطارات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، ما تسبب بانزلاقها خارج المدرج أثناء هبوطها، أمس السبت، في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المؤشرات الأولية تدل على أن الإطارات انفجرت على الجانب الأيسر من طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، رقم الرحلة 627، وانحرفت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 757" نحو الجانب الأيسر من الرصيف.

وأضافت الهيئة بأنه تم تأخير الرحلات في المطار، بينما يعمل المسؤولون على إبعاد الطائرة عن المدرج.

Due to an airport emergency there are currently no arrivals nor departures from Newark Airport.Please check with your carrier before coming to the airport [97] — Newark Liberty Airport (@EWRairport) 15 juin 2019

FAA Statement on United Airlines Flight 627: pic.twitter.com/ORl3Phss06 — The FAA (@FAANews) 15 juin 2019

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جراء الحادث، الذي يجري التحقيق فيه من قبل إدارة الطيران المدني.

وذكر المطار في تغريدة على موقع "تويتر" أنه لا يزال يعمل ضمن تشغيل محدود، مع استمرار التأخيرات، داعيا المسافرين للتحقق من رحلاتهم عبر شركات الطيران الخاصة بهم.

ويعد مطار نيوآرك ليبرتي الدولي أحد المطارات الرئيسية التابعة لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.

‼️Atterrissage très dur pour un #B757 de #UnitedAirlines



🔸Vol #UA627 de Denver à New-York #Newarkairport

🔸L’appareil a effectué plusieurs rebonds et a dérapé du côté gauche de la piste

🔸La structure de l’avion est endommagée : train avant enfoncé dans le fuselage pic.twitter.com/jXID4IbTw9 — Aero Gazette (@AeroGazette) 15 juin 2019

Local Colorado ski legend Chris Anthony was sitting directly above where the damage is visible in the front of the cabin. The passengers are all safe: https://t.co/bvZ1KH5bN2#UA627#Denver@ChrisAnthonyski = 📸 pic.twitter.com/IFBwAhoS3i — Matt Kroschel (@Matt_Kroschel) 15 juin 2019

المصدر: شينخوا