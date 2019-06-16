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انفجار إطارات طائرة وانزلاقها خارج المدرج في مطار أمريكي

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انفجار إطارات طائرة وانزلاقها خارج المدرج في مطار أمريكي
انفجار إطارات طائرة وانزلاقها عن المدرج في مطار أمريكي
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انفجرت إطارات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، ما تسبب بانزلاقها خارج المدرج أثناء هبوطها، أمس السبت، في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المؤشرات الأولية تدل على أن الإطارات انفجرت على الجانب الأيسر من طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، رقم الرحلة 627، وانحرفت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 757" نحو الجانب الأيسر من الرصيف.

وأضافت الهيئة بأنه تم تأخير الرحلات في المطار، بينما يعمل المسؤولون على إبعاد الطائرة عن المدرج. 

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جراء الحادث، الذي يجري التحقيق فيه من قبل إدارة الطيران المدني.

وذكر المطار في تغريدة على موقع "تويتر" أنه لا يزال يعمل ضمن تشغيل محدود، مع استمرار التأخيرات، داعيا المسافرين للتحقق من رحلاتهم عبر شركات الطيران الخاصة بهم.

ويعد مطار نيوآرك ليبرتي الدولي أحد المطارات الرئيسية التابعة لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.

المصدر: شينخوا

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