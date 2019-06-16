وكالة: دول أوروبية تبحث فرض عقوبات على موظفين فنزويليين بمن فيهم مادورو

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مجموعة من الدول الأوروبية بدأت بحث مسألة فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من أعضاء الحكومة الفنزويلية.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن 5 مصادر مختلفة أن بحث مسألة فرض عقوبات على فنزويلا ستشارك فيه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا.

وتعتبر الوكالة أن سبب ذلك قد يعود إلى "القمع الأخير ضد الخصوم السياسيين من قبل السلطات الفنزويلية".

ومن المخطط أن الدول الخمس بعد اتخاذها للقرار الملموس حول الإجراءات ضد الموظفين الفنزويليين ستقترح هذه الإجراءات على المجلس الأوروبي لاتخاذها من قبله.

المصدر: إنترفاكس