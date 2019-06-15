مسؤول إيراني: الناقلتان غادرتا إلى الإمارات

أعلن مسؤول إيراني أن الناقلتين اللتين استهدفتا الخميس في خليج عمان، غادرتا مياه الجمهورية الإسلامية اليوم السبت.

وأكد المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، الله مراد عفيفي بور، في تصريح صحفي أن السفينتين غادرتا المياه التابعة لرقابة إيران، موضحا أن الناقلة الأولى Kokuka Courageous التي تحمل علم بنما وعلى متنها 21 بحارا توجهت أمس الجمعة إلى ميناء خورفكان الإماراتي، فيما أبحرت الثانية Front Altair، وهي تحمل علم جزر مارشال، ظهر اليوم باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي.

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وتابع أن طاقم السفينة الثانية المؤلف من 23 بحارا نقل من ميناء جاسك إلى ميناء بندر عباس، ليتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى دبي جوا بعد إنهاء الإجراءات القانونية، كي يعودوا من هناك إلى دولهم.

وقال المسؤول إن فرق الإنقاذ الإيرانية استطاعت إطفاء النيران التي اندلعت على متن السفينتين جراء الحادثة ومنع تسرب المشتقات النفطية التي كانت تحملها السفينتان إلى مياه البحر.

وكانت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد ألقت المسؤولية على إيران في الحادث الذي جرى في خليج عمان الخميس الماضي، وهو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: إرنا + وكالات