انخفاض دخل إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر في عام 2018

أفصحت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر، وهما يعملان مستشارين في البيت الأبيض، عن دخلهما عام 2018.

وأكدت البيانات المالية الشخصية التي نشرت أمس الجمعة أن أدنى تقييم لدخل الزوجين في العام الثاني من عملهما في الإدارة الأمريكية بلغ 29 مليون دولار، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع 82 مليون دولار في عام 2017.

وتأتي هذه الأموال من مشاريع عقارية وأسهم وسندات وحتى من عقد أبرمته إيفانكا لتأليف كتاب حول قضايا النجاح الاحترافي للمرأة.

وجنت إيفانكا 3.95 مليون دولار من فندق تابع لعائلتها في واشنطن، علاوة على مليون آخر جلبه مشروعها الشخصي للأزياء، مقارنة مع خمسة ملايين في العام الماضي.

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أما بخصوص كوشنر فقد جنى مئات آلاف الدولارات من العقارات التابعة له في نيويورك، بالإضافة إلى الأرباح الناجمة عن حصته بقيمة 25 مليون دولار في شركة Cadre للاستثمارات العقارية.

وتقدر البيانات التي تمت إحالتهما إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأصول الشخصية للزوجين بأكثر من 180 مليون دولار.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن شركة Cadre التابعة لكوشنر حصلت على 90 مليون دولار من مستثمرين أجانب غامضين.

المصدر: أسوشيتد برس + واشنطن بوست