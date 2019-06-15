زعيم المعارضة البريطانية: إلقاء اللوم على إيران دون أدلة في حادثة خليج عمان يؤجج التصعيد

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين حكومة بلاده للامتناع عن تصعيد التوتر مع إيران، مشيرا إلى غياب أي أدلة موثوق بها تثبت تورط طهران في استهداف ناقلتين في خليج عمان.

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وانتقد كوربين اليوم السبت في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إعلان الخارجية البريطانية أن عسكريين إيرانيين يقفون "بالتأكيد تقريبا" وراء حادثة استهداف الناقلتين، قائلا: "يتعين على بريطانيا التصرف لتخفيف التوتر في الخليج، لا تأجيج التصعيد العسكري، بدءا بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

ووصف زعيم حزب العمال تصريحات الخارجية البريطانية بشأن الحادثة بأنها مجرد "لغة خطابية"، محذرا من أنها لن تسفر، إلا عن زيادة خطر اندلاع الحرب في المنطقة، ما لم يتم تقديم أدلة موثوق بها بشأن الحادثة.

Britain should act to ease tensions in the Gulf, not fuel a military escalation that began with US withdrawal from the Iran nuclear agreement. Without credible evidence about the tanker attacks, the government’s rhetoric will only increase the threat of war. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 14, 2019

من جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بتصريحات كوربين، معتبرا إياها سخيفة وقابلة للتنبؤ، واتهم زعيم حزب العمال بعدم دعم حلفاء بريطانيا واستخباراتها ومصالحها في أي مسألة ابتداء من قضية سكريبال وصولا إلى الملفات الشرق الأوسطية.

Pathetic and predictable. From Salisbury to the Middle East, why can he never bring himself to back British allies, British intelligence or British interests? https://t.co/8JyGz7T4Yx — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 15, 2019

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد ألقت اللوم على إيران في الحادثة التي وقعت الخميس الماضي قبالة سواحل عمان، وهي الثانية من نوعها خلال نحو شهر، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: RT