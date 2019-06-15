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لقاء قصير بين بوتين وأردوغان قبل انطلاق قمة دوشنبه

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لقاء قصير بين بوتين وأردوغان قبل انطلاق قمة دوشنبه
Sputnik Alexey Nikolskiy
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أرشيف
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أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، لقاء قصيرا قبيل انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" أن الرئيسين "أجريا حوارا قصيرا" استغرق عدة دقائق، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، مضيفا أن وزيري خارجية البلدين شاركا أيضا في اللقاء.

المصدر: إنترفاكس

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