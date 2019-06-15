بوتين يدعو للامتناع عن خوض "حروب بلا ضوابط" في الاقتصاد العالمي

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اقتصاد عالمي عادل، والامتناع عن "الحروب بلا ضوابط" في التجارة الدولية.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم السبت في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إنه من الضروري استعادة الثقة وتعزيز معايير اقتصاد عالمي مبني على التعاون والتفاعل المتبادل.

وأضاف: "يتعين كخطوة أولى إخراج المجال الاجتماعي والإنساني من العقوبات والقيود التجارية، وخاصة المواد الأساسية مثل الدواء والتجهيزات الطبية".

وأكد بوتين موقف روسيا الداعي إلى تنشيط وتعزيز الجهود لإنشاء نظام أمن مشترك وعادل في آسيا، على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن الحديث يدور حول مبادئ التعاون والعلاقات بين الدول مثل الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد الرئيس الروسي على أن الاستقرار في آسيا يمكن تحقيقه فقط من خلال تسوية الأزمات والصراعات والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفا أن ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين الدول.

المصدر: نوفوستي