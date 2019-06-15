روحاني: الشرق الأوسط تحول إلى أكثر مناطق العالم تأزما وأقلها استقرارا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الشرق الأوسط تحول إلى إحدى المناطق الأكثر تأزما وأقلها استقرارا في العالم، بما في ذلك بسبب تدخل عدد من البلدان في شؤونه الداخلية.

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وقال روحاني في كلمة ألقاها بقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه: "إن التدخل الأجنبي لعدد من القوى في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط، والسياسة أحادية الجانب، والإرهاب والتطرف والتراجع في المسائل الخاصة بالأمن الدولي والسلام، بما في ذلك فيما يخص خطة الأعمال المشتركة الشاملة، حولت منطقتنا إلى إحدى المناطق الأكثر تأزما والأقل استقرارا في العالم".

وأوضح أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي مع طهران) وفرضها العقوبات غير الشرعية التي دعمتها دول أخرى، تهدف إلى ممارسة الضغط على إيران.

وأضاف: "اتخذنا قرارا حول تعليق تنفيذ عدد من بنود هذا الاتفاق. وسنواصل إجراء أبحاثنا والعمل في هذا الاتجاه".

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وعبر الرئيس الإيراني عن اعتقاده أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تعد انتهاكا لحقوق البلد في تقرير مصيره وتدخلا فظا في الشؤون الإيرانية.

وفي حديثه حول الوضع في الشرق الأوسط قال روحاني إن على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارا حول الاحتلال غير الشرعي لهضبة الجولان في سوريا ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتابع: "تلعب إيران دورا حيويا في مكافحة الإرهاب والتطرف في العراق وسوريا. ونجحنا في منع انتقال المسلحين إلى دول أخرى".

كما أشار إلى أن مهمة قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" تنحصر في منع دول ما من فرض هيمنتها على دول أخرى، وحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وشدد على استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الجوانب في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي